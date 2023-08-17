Куда россияне покупают больше всего путевок на весну 2024 года

Туроператоры назвали самые популярные среди россиян страны при раннем бронировании отдыха на весну 2024 года. Об этом рассказывает АТОР.

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Туристы уже сейчас оплачивают путешествия в Таиланд, Турцию, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку и на Кубу. Больше всего популярны отели на востребованных курортах. Номера в отелях разбираются быстро.

По данным туроператоров, средняя глубина покупки путевок сейчас – 2–3 недели. Из-высокого спроса путевки в Таиланд оплачивают за 1,5 месяца.