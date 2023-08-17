Куда россияне покупают больше всего путевок на весну 2024 года
Туроператоры назвали самые популярные среди россиян страны при раннем бронировании отдыха на весну 2024 года. Об этом рассказывает АТОР.
Туристы уже сейчас оплачивают путешествия в Таиланд, Турцию, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку и на Кубу. Больше всего популярны отели на востребованных курортах. Номера в отелях разбираются быстро.
По данным туроператоров, средняя глубина покупки путевок сейчас – 2–3 недели. Из-высокого спроса путевки в Таиланд оплачивают за 1,5 месяца.
Регулярными рейсами россияне чаще всего летают в Индонезию, Вьетнам, на Мальдивы, Сейшелы, в Танзанию и Катар.