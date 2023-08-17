Сибиряк с одним рублем в кармане добрался до Стамбула

Житель Томска Алексей Лоскутников добрался из Сибири до Стамбула автостопом. В кармане у мужчины был всего один рубль. Об этом сообщает «Томск – Аргументы и Факты».

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«Я уволился с работы и решил путешествовать. В Томске снимал квартиру, не женат. У меня есть свободное время, и я решил, что сейчас идеальное время попутешествовать», – цитирует слова Алексея издание.

Мужчина пояснил, что он увлекся путешествиями в 2020 году. Стамбул выбрал из списка безвизовых мест, куда можно попасть из России. Алексей считает, что подобные путешествия всем доступны.

«Я решил проверить теорию о том, можно ли менять на еду стихи Пушкина. Я психологически себе такую легкую задачу поставил: пройти 10 точек. Результат 50 на 50. Например, в Омске есть такая библиотека Пушкина, и в ней расположен ресторан «Пушкин». Я думаю, ну они не смогут мне отказать. Я еще книжку Пушкина достал, захожу. Рассказал стих и налили суп», – вспоминает томич.

За время своего путешествия томич побывал в Дагестане, Грузии и Узбекистане. Когда он дошел до Турции, то запомнил одно правило: «если хочешь общения с местными, необходимо поставить себе на рюкзак флаг Турции».