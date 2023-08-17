Названы популярные у россиян направления для отдыха осенью

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, чтобы выяснить, в каких российских городах забронировано больше всего отелей на осенний период. Первое место занял Санкт-Петербург с 17,6% от общей доли бронирований.

Об этом сообщает «МК в Питере».

На втором месте — Москва с долей бронирований 15%, на третьем — Сочи с 13,2%.