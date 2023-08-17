Чтобы выбраться с юга, туристы едут по 15 часов в пробках

Битком едут с Черноморского побережья южные поезда. Выбраться из большинства курортов по железной дороге в оставшиеся летние дни практически нереально. О проблеме в редакцию TourDom.ru сообщили туристы, столкнувшиеся со сложностями. Некоторым из тех, кто не успел вовремя купить обратные билеты или вынужденно изменил планы, приходится возвращаться домой по воздуху из Сочи.

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Билеты по многим направлениям в ближайшие дни здесь найти проще, но приходится заметно переплачивать. Но еще дополнительным квестом туристов становится путь от гостиницы до аэропорта. Например, места на «Ласточки» из Анапы или Новороссийска до Адлера на август раскуплены: «Люди по 15 часов едут в пробках», – рассказывают туристы.

Судя по системе онлайн-бронирования РЖД, в ближайшую пару недель невозможно уехать из Анапы в Москву и Санкт-Петербург. В продаже есть билеты только на 3 сентября. В Казань можно отправиться не раньше 31 августа. Чуть лучше ситуация с рейсами на Урал и в Сибирь – здесь можно отыскать свободные полки на последнюю неделю лета. Порой это только верхние места или боковушки, но попадается даже по четыре места в одном вагоне.