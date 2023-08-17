Спрос на путешествия в Индонезию вырос в бархатный сезон в 6 раз

В бархатный сезон этого года спрос на путешествия в Индонезию вырос в шесть раз. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия», имеющиеся в распоряжении «Вечерней Москвы».

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— С 9,5 процента до 14,5 процента увеличилась доля азиатских стран. Наибольший рост спроса пришелся на путешествия в Индонезию (на 520 процентов), Индию (на 47 процентов) и Таиланд (на 35 процентов), — говорится в материале.

Это связано с появлением новых рейсов, в том числе через Китай. Среди всех зарубежных направлений увеличилась доля европейских стран — с семи до 19 процентов.