Житель России, решивший отдохнуть в одном из престижных и дорогих отелей Турции, столкнулся с дикими животными прямо посреди пляжа.

Российский турист решил рассказать в Сети о ситуации, которая произошла на территории турецкого отеля Maxx Royal Kemer Resort. Отправившись на пляж с семьей, мужчина обнаружил, что известный курорт облюбовали не только другие туристы, но и множество парнокопытных млекопитающих. Горные козлы свободно ходили среди отдыхающих на шезлонгах, наслаждаясь вкусом местного газона.

В опубликованных видеокадрах на YouTube россиянин объяснил, что козлы приходят из леса, растущего на горе, расположенной рядом с отелем, и "беспардонно лазают". Он выразил обеспокоенность увиденным, отметив, что дикие животные разгуливают в опасной близости от людей, среди которых есть и маленькие дети.

– Два больших самца. Ну это же ужас! Может ребенка и даже взрослого своими рогами поранить, – отметил мужчина.