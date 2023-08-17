Более 1,2 тысячи россиян не могут улететь из Антальи из-за отмены рейсов

Более 1,2 тысячи российских туристов застряли на турецком курорте в Анталье из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

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Он отметил, что задержки с вылетами рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний в последнее время случаются слишком часто. Но в большинстве случаев они составляли от одного до трех часов и не доставляли особых проблем пассажирам.

"Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной", - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что из-за отмены рейсов по техническим причинам из Антальи не могут вылететь свыше 1 200 туристов. Ерхов отметил работу представителей перевозчика, который разместил основную часть отдыхающих в отелях и обеспечил питанием.

"Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину", - подчеркнул посол РФ в Анкаре.

По его словам, российское Генконсульство продолжает следить за ситуацией.