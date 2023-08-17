Названа пятерка самых загруженных авиамаршрутов в мире в сентябре

Опубликован топ-5 самых загруженных международных авиамаршрутов в мире в сентябре.

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По данным OAG, в сентябре в мире насчитывается более 12 тысяч международных маршрутов. Они имеют в среднем девять еженедельных вылетающих рейсов.

Пятерку самых загруженных авиамаршрутов в первый месяц осени возглавляет 296-километровый полет из Сингапура в малайзийскую столицу Куала-Лумпур.

Семь авиакомпаний работают между двумя аэропортами. Рынок возглавляют малайзийские перевозчики, обеспечивающие более шести из 10 рейсов.

Данный авиамаршрут имеет 271 вылет в неделю в сентябре.

На втором месте оказался маршрут Каир – Джидда. 209 самолетов еженедельно летают из столицы Египта в этот саудовский город.

Третье место за маршрутом Дубай – Эр-Рияд с 195 вылетами.

Из Гонконга в Тайбэй каждую неделю вылетают 189 самолетов.