Названа пятерка самых загруженных авиамаршрутов в мире в сентябре
Опубликован топ-5 самых загруженных международных авиамаршрутов в мире в сентябре.
По данным OAG, в сентябре в мире насчитывается более 12 тысяч международных маршрутов. Они имеют в среднем девять еженедельных вылетающих рейсов.
Пятерку самых загруженных авиамаршрутов в первый месяц осени возглавляет 296-километровый полет из Сингапура в малайзийскую столицу Куала-Лумпур.
Семь авиакомпаний работают между двумя аэропортами. Рынок возглавляют малайзийские перевозчики, обеспечивающие более шести из 10 рейсов.
Данный авиамаршрут имеет 271 вылет в неделю в сентябре.
На втором месте оказался маршрут Каир – Джидда. 209 самолетов еженедельно летают из столицы Египта в этот саудовский город.
Третье место за маршрутом Дубай – Эр-Рияд с 195 вылетами.
Из Гонконга в Тайбэй каждую неделю вылетают 189 самолетов.
Пятерку лидеров замкнул маршрут Чанги – Джакарта. Из этого сингапурского города в столицу Индонезии насчитывается 186 вылетов.