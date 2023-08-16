В АТОР назвали самые дешевые пляжные направления для отдыха в конце лета-2023

Рейтинг самых бюджетных направлений для пляжного отдыха в августе-2023 опубликовал Турпром.РУ со ссылкой на АТОР. В него впервые вошли ОАЭ – единственная из зарубежных стран. Неожиданностью стал вылет из топа дешевых пляжных направлений традиционной Турции. И лишь лидер топа остался прежним. Итак, 5-е место

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В ТОП-5 наиболее дешевых мест для пляжного отдыха внезапно заняли Объединенные Арабские Эмираты: стоимость тура на двоих – от 110 тысяч рублей за неделю в трехзвездочном отеле.

4-е место занимает Анапа с ценником в 81 500 рублей на двоих.

Тройку замыкает Геленджик со стоимостью тура 78 тысяч рублей на пару.

Сочи - на почётном 2-м месте с ценником от 71 тысячи рублей за тур на двоих вместе с перелетом.

Первое место уже длительное время удерживает Абхазия — путевка туда на двоих обойдется всего в 66 тысяч рублей на 10 дней вместе с перелётом. И даже рост цены на отдых в Абхазии - по сравнению с первыми месяцами лета больше чем на 20 процентов - не отодвинул это направление с лидирующих позиций в рейтинге самого недорогого пляжного отдыха.