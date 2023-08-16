На Бали туристам теперь приходится молиться перед походом в горы

На индонезийском острове Бали придумали необычный способ обхода запрета на восхождение туристов в горы. Местные гиды не захотели терять прибыльный бизнес и проявили смекалку, пишут местные СМИ.

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Теперь иностранцам, желающим подняться на священную гору, перед походом выдают национальную балийскую одежду и отправляют в храм на молитву. При этом принимающие компании не скрывают свои действия, называя их вынужденной мерой. Де-факто никаких нарушений нет, так как восхождение разрешено в религиозных целях. Местные власти на это пока никак не отреагировали.

Напомним, губернатор курорта Ваян Костер еще весной выпустил циркуляр с перечнем табу и обязанностей для туристов, отдыхающих на Бали. В их число вошел и запрет на посещение священных мест, таких как популярные у путешественников горы Абанг, Агунг, Батур и других. При этом нарушителям грозят штрафы, депортация и даже лишение свободы.

Власти пошли на такой шаг из-за систематического проявления неуважения иностранных гостей к балийской культуре, обычаям и традициям. Так, довольно резонансным оказался случай с россиянином, забравшимся на Агунг, который местные называют «священная Гора-мать», и сделавшим фото в непотребном виде. За это туриста впоследствии выгнали из страны. Позднее депортировали еще одну нарушительницу из РФ – за обнаженные фото у священного дерева.