Швейцария отказалась выдавать визы гражданам из новых регионов России

Владельцы обычных и дипломатических паспортов России из бывших украинских регионов, которые стали российскими, а также из Южной Осетии и Абхазии не смогут больше получить шенгенские визы Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.

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«Лица из оккупированных Россией регионов Украины и сепаратистских регионов Грузии больше не могут получать шенгенскую визу или пересекать внешнюю границу Шенгенской зоны с проездным документом, выданным Россией», — говорится в документе.

Отмечается, что Федеральный совет присоединился к этому правилу Евросоюза на своем заседании 16 августа 2023 года.

Власти уточнили, что не будут признаваться обычные и дипломатические паспорта, разрешения на проживание для лиц без гражданства, а также удостоверения личности моряков и свидетельства о возвращении.

В заявлении добавляется, что для Украины были установлены разные даты выдачи в зависимости от регионов.

16 августа Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против РФ.

Ранее газета газета «Известия» сообщала, что число российских туристов, посещающих Европу, упало по сравнению с доковидными временами на 90%. Об этом, ссылаясь на постпредство РФ при Европейском Союзе и Ассоциацию туроператоров России.