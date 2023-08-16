Пьяная стюардесса сорвала рейс и вынудила компанию платить десятки тысяч рублей

Пьяная стюардесса сорвала вылет рейса и вынудила авиакомпанию Ryanair выплатить пассажирам десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Express.

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Уточняется, что бортпроводница явилась на работу в состоянии алкогольного опьянения и после проверки была отстранена. В связи с этим руководству пришлось искать нового члена экипажа в последнюю минуту, что вызвало задержку рейса на три часа.

Недовольные пассажиры потребовали компенсацию за причиненные неудобства и написали совместную жалобу на авиакомпанию. Ryanair, в свою очередь, согласилась выплатить 26 клиентам 343 фунтов (почти 42 тысячи рублей) на всех. Провинившаяся стюардесса получила наказание — перевозчик оштрафовал ее на 858 фунтов (104 тысячи рублей).