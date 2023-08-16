Wi-Fi, зоны для пикника, аптеки и хозблоки: депутат рассказал о будущем автотуризма

На скоростных трассах М-12 "Москва-Казань" и М-4 "Дон" появятся специальные многофункциональные зоны. Туристов ждет развитая инфраструктура - магазины, кафе, кинотеатры, детские зоны и салоны красоты. План строительства будет утвержден ведомствами до 26 сентября.

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"Российская газета" узнала, что именно должно находиться в многофункциональных зонах для полноценного комфортного отдыха, а также какие изменения ждут отрасль автотуризма в ближайшем будущем.

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По словам заместителя председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, председателя правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Союз развития туризма в РФ" Сергея Кривоносова, сейчас ведется работа над проектом "Автотурист - дорога на Юг", в котором прорабатывается концепция "идеальной" зоны придорожного сервиса. Такие комплексы смогут предоставлять полный пакет услуг для автотуристов, включая услуги по питанию, размещению, отдыху, а также обслуживанию и ремонту автомобилей.

Эксперт отмечает, что многофункциональные зоны будут оборудованы в соответствии со всеми международными стандартами - там будет сеть Wi-Fi, детские площадки, зоны для пикника, аптечные павильоны и блоки бытового обслуживания. В отрасли внутреннего туризма считают, что именно такие комплексы с качественным сервисом нужны автотуристам.

Согласно данному проекту, также планируется создание мобильного приложения, которое будет объединять все объекты дорожной инфраструктуры вдоль федеральной трассы М4 "Дон". Подобное приложение, содержащее информацию об инфраструктуре всех популярных автодорог, позволит автопутешественникам комфортно прокладывать туристические маршруты.