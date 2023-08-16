Россиянам назвали самые красивые маршруты для автопутешествий

Озеро Селигер, Карелия и поездка на Кавказ входят в число наиболее доступных маршрутов, интересных автопутешественникам, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, к автопутешествиям всегда лучше готовиться заранее, проверять исправность машины, а также заранее забронировать гостиницы.

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Озеро Селигер само по себе очень красивое место. Проехать туда можно через город Торжок, который славится своей архитектурой, старинными зданиями. При проезде по центральному мосту там открываются прекрасные виды на древние храмы и соборы, — рассказала Ансталь.

Блогер отметила, что второй интересный маршрут для путешественников проходит через Северную столицу в Карелию. В «краю рек и гор» есть много красивых отелей, расположенных прямо на берегу моря, и палаточных кемпингов. Также Карелия славится своей местной кухней.

В Карелии обязательно стоит попробовать местную кухню, например калитки из печи. Для любителей экстрима там можно еще и сплавиться на байдарках по рекам. А вот самый далекий маршрут — это Кавказ. Туда советую ехать минимум на 10 дней, чтобы посетить как можно больше красивых мест и отведать местную кухню. Например, начать с Дагестана и проехать Чечню, посетить Осетию, Кабардино-Балкарию. Кавказ славится своей природой, невероятными видами гор, моря, своей древней архитектурой, — сказала Ансталь.