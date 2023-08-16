Из-за подгоревшей каши на борту самолет «Аэрофлота» вернули в Сочи

Пассажирам рейса Сочи – Санкт-Петербург сегодня утром неожиданно пришлось вернуться в аэропорт города-курорта из-за подгоревшей на борту каши. Бортпроводники вскоре после вылета почувствовали в салоне запах гари. Стало ясно, что он распространяется с задней кухни, где в печке разогревали завтрак, но что именно стало причиной – не обнаружили.

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О происшествии сообщили командиру корабля, который из-за нештатной ситуации решил развернуть самолет в аэропорт вылета. Уже после приземления выяснилось, что с техникой все в порядке. А в случившемся виновата каша. Упаковка оказалась негерметичной, и при разогревании завтрак «убежал».

Как утверждают источники, описываемые события произошли в самолете «Аэрофлота». Редакция TourDom.ru отправила запрос в авиакомпанию. Похоже, что речь идет о сегодняшнем рейсе SU2830. Судя по данным Flightradar, его утром вернули в Сочи. Пассажиров отправили в Петербург через 5 часов, но уже другим бортом. Почему убежавшая каша не дала выйти на рейс повторно Airbus А320, который утром взял курс на культурную столицу, на текущий момент неизвестно.

«В такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».