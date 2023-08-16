Пляжи популярного курорта России закрыли для купания

Пляжи Ялты закрыли для купания из-за обрушившегося на популярный российский курорт шторма. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко у себя в Telegram -канале.

При этом введенные властями ограничительные меры не останавливают туристов. Так, на кадрах, распространившихся в сети, видно, как отдыхающие купаются, не обращая внимания на бушующее море.