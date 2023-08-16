В АТОР рассказали, во сколько обойдется поездка на Кубу зимой

Туроператоры рассказали, что уже сейчас можно забронировать поездку на Кубу на Новый год. При этом скидки достигают 40%. В результате поездка на двоих на неделю обойдется в 279 тыс. рублей.

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Правда, при отдыхе в пятизвездочном отеле стоимость поездки может возрасти до 319 тыс. рублей.

Планируется, что на Кубу будут летать четыре рейса.

Рейсы Nordwind будут выполняться на авиалайнере Boeing 777-300. В то же время в Кайо-Коко запланированы три вылета в неделю на Boeing 777-200.

Авиакомпания «Россия» также сообщила о намерении организовать на остров рейсы на лайнере.