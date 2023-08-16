Какие предметы необходимы каждому путешественнику

Специалисты рассказали, какие вещи надо брать с собой в путешествие.

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Для того, чтобы отпуск прошел без непредвиденных обстоятельств, которые могут испортить отдых, собираясь в поездку, надо брать с собой необходимые вещи. В первую очередь нельзя забывать о деньгах и документах. Это российский паспорт, его ксерокопия, свидетельство о рождении детей, распечатки билетов и брони отеля, водительское удостоверение, полис ОМС.

Что касается денег, то лучше взять как банковскую карту, так и наличные.

Обязательными в поездке также являются телефон и зарядное устройство. При путешествии за рубеж нужно не забыть переходники для розеток.

В базовый гардероб путешественника эксперты включили майку, футболку, рубашку, ветровку, штаны, шорты и джинсы, запасные носки, колготки и нижнее белье. При поездке на море надо взять с собой плавки и купальник, кепку, сланцы и полотенце.