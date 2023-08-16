Эксперт дала советы по профилактике тромбоза во время путешествий

Тромб – плотный сгусток крови. Хроническое обезвоживание, забитые холестерином сосуды, малоподвижный образ жизни, лето, жара, неудобные сиденья – одни из ключевых факторов тромбообразования и повышенного риска закупорки сосудов. Нутрициолог и биохакер Анастасия Костомаха рассказала, какие есть меры профилактики.