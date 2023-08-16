Эксперт дала советы по профилактике тромбоза во время путешествий
Тромб – плотный сгусток крови. Хроническое обезвоживание, забитые холестерином сосуды, малоподвижный образ жизни, лето, жара, неудобные сиденья – одни из ключевых факторов тромбообразования и повышенного риска закупорки сосудов. Нутрициолог и биохакер Анастасия Костомаха рассказала, какие есть меры профилактики.
- За здоровьем и качеством крови нужно следить всегда. Посещайте своего лечащего врача, сдавайте специальные анализы и контролируйте состояние здоровья. От этого зависит ваша жизнь.
- Возьмите за правило выпивать не менее двух литров воды в день, особенно в жаркую погоду.
- Запаситесь компрессионным трикотажем. За счёт правильного физиологического давления гольфы помогают снизить застой венозной крови. Давление должно быть правильное, обратитесь за корректным подбором компрессионных чулок в ортопедический салон и к соответствующему врачу.
- Исключите за несколько дней до поездки сладости, алкоголь и жирные блюда. Их употребление может только усугубить ситуацию с тромбообразованием.
- Старайтесь сохранять умеренную активность даже в самолёте, поезде. Соседи отнесутся с пониманием, если попросить их выпустить вас для разминки ног. Для человека с тромбозом движение жизненно важно.
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