На Филиппинах отменены все ковидные ограничения для туристов

Подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратил внимание на важную для туристов новость, которую мало кто заметил в информационном потоке. В конце прошлого месяца Филиппины объявили о новых правилах въезда в страну для иностранных гостей.

В стране больше не действуют антиковидные требования. По сообщению филиппинского новостного сайта Rappler, Министерство транспорта страны издало приказ от 22 июля, отменяющий все ограничения, введенные в области общественного здравоохранения.

Главное новшество – туристам больше не нужно предъявлять в аэропорту сертификаты о прививках. Филиппины начали принимать гостей вне зависимости от их прививочного статуса. В общественном транспорте и иных зонах не требуют ношения медицинских масок. В местных СМИ выражают уверенность, что решение властей будет стимулировать иностранный туризм в преддверии зимнего сезона.