Пассажир положил босую ногу на подлокотник и вызвал отвращение в сети

Пассажир положил босую ногу на подлокотник попутчицы и вызвал отвращение в сети
Пассажир самолета положил босую ногу на подлокотник кресла попутчицы, сидевший спереди, и вызвал отвращение в сети. На инцидент пожаловался пользователь форума Reddit, сидевший рядом с путешественником.
«Вы бы сказали что-нибудь, если бы сидели там?» — спросил у юзеров автор, опубликовав фото произошедшего.
На снимке видно, что женщина, находящаяся спереди, держит ребенка и не замечает, что ее подлокотник занят чужой ногой.
В комментариях пользователи разозлились из-за нетактичного поведения мужчины.
«Я бы на вашем месте сделал фото со вспышкой, чтобы ему стало стыдно», «Случайно пролейте напиток ему на ногу», «Это чертовски мерзко», «Лично я бил бы его по пальцам до тех пор, пока он не перестал бы их чувствовать», — писали юзеры.
Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.