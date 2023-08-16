Пассажир положил босую ногу на подлокотник и вызвал отвращение в сети

«Я бы на вашем месте сделал фото со вспышкой, чтобы ему стало стыдно», «Случайно пролейте напиток ему на ногу», «Это чертовски мерзко», «Лично я бил бы его по пальцам до тех пор, пока он не перестал бы их чувствовать», — писали юзеры.