Стало известно, куда чаще едут москвичи на отдых летом

Чаще всего именно летний период москвичи выбирают для отдыха. Многие после пандемии стали совмещать летний отпуск с удаленной работой, в ходе которой устраивают продолжительные поездки, фактически «летние каникулы».

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Согласно данным, которые предоставили аналитики Яндекс Путешествий, москвичи отправились в поездки длительностью дольше 21 дня. Изучив данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов стало известно, что 32 процента «летних каникул» пришлось на Россию. Другие отправились за границу на дальнее и ближнее зарубежье — 41 процент и 27 процентов соответственно.

Рост таких долгих поездок за границу вырос с 62 процента до 68 процентов по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями для отдыха стали Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам. А топовыми российскими направлениями стали Сочи, Махачкала, Калининград, Минеральные Воды и Владивосток.

Аналитики отмечают, что отели и авиабилеты для таких «летних каникул» бронируют за шесть недель до поездки внутри России, а для зарубежья — за пять недель.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что крымские отельеры снизили цены на 30 процентов. По его словам, это единственный регион России, в котором наблюдается уменьшение цен.