Египет: появление акулы напугало туристов в Дахабе

Появление большой акулы в Красном море у пляжа в Дахабе в понедельник вызвало вчера реакцию властей Египта. Как сообщил изданию Al-Masry al-Youm Мохамед Салем, глава управления из Министерства окружающей среды, весь район был закрыт для туристов.

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В публикации египетского СМИ отмечено, что ни о каких несчастных случаях не сообщалось. Для обеспечения безопасности отдыхающим сразу запретили купаться, заниматься дайвингом, рыбалкой и другими водными развлечениями.

В соцсетях сообщили, что акулу первоначально заметили возле прибрежного рифа. В это время там были любители подводного плавания и катались виндсерферы. Уже на следующее утро всех попросили не заходить в воду в лагунах. Однако позднее запрет частично сняли, разрешив кататься на лодках.

Какой вид акулы появился в Дахабе, специалисты пока не определили. Туристы высказывают разные мнения: то ли это опасная тигровая хищница, а может, и серая рифовая. У страха глаза обычно велики, и в паблике написали, что рыбина была якобы длиной в 2–3 м.