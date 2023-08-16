Названы российские курорты с самой дешевой арендой в августе
«Суточно.ру»: Горячий Ключ и Ессентуки возглавили топ курортов с дешевой арендой.
Горячий Ключ, Ессентуки и Железноводск возглавили топ-10 курортов, где в августе самые низкие цены на посуточную аренду жилья. Средние ставки здесь не превышают 3 тыс. рублей за сутки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».
В Горячем Ключе аренда в среднем стоит 2 540 рублей за сутки. По сравнению с прошлым годом цена здесь сократилась на 7%. В Ессентуках средняя стоимость составляет 2 650 рублей за сутки (+17%), в Железноводске – 2 780 рублей (+22%), Евпатории – 2 820 рублей (-15%), Ейске – 2 850 рублей (+9%), Шепси – 3 010 рублей (+20%), Судаке – 3 100 рублей (-2%), Феодосии – 3 160 рублей (-4%), Туапсе – 3 270 рублей (+19%), Хунзахе (Дагестан) – 3 350 рублей (+21%).
«Цены на курортах в августе традиционно высокие. Средняя цена на посуточную аренду на них составляет сейчас 4 200 рублей за сутки. Из курортов Краснодарского края самыми недорогими являются курорты, расположенные на Азовском море и небольшие нераскрученные поселки, такие, например, как Шепси, Вишневка, Магри, Архипо-Осиповка, Макопсе. В Дагестане самым недорогим туристическим местом является Хунзах», – прокомментировал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».
В среднем туристы тратят на аренду жилья на курортах в августе 20 000 рублей. Средняя продолжительность поездки составляет шесть дней.
«Наибольшим спросом у туристов пользуются студии и однокомнатные квартиры. Часто их снимают семьей. И так как хозяева жилья, как правило, не берут доплату за каждого проживающего, как в отелях, то получается очень большая экономия», – подчеркнул Кузнецов.