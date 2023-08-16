Названы российские курорты с самой дешевой арендой в августе

«Цены на курортах в августе традиционно высокие. Средняя цена на посуточную аренду на них составляет сейчас 4 200 рублей за сутки. Из курортов Краснодарского края самыми недорогими являются курорты, расположенные на Азовском море и небольшие нераскрученные поселки, такие, например, как Шепси, Вишневка, Магри, Архипо-Осиповка, Макопсе. В Дагестане самым недорогим туристическим местом является Хунзах», – прокомментировал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».