Иран может полностью отменить визовый режим для россиян

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что его страна готова к отмене виз с Россией. Он добавил, что на данный момент ожидаются решения иранской стороны, после чего меры по отмене визового режима будут утверждены и начнут применяться на практике.

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Дипломат обратил внимание на то, что Иран и Россия находится только в начале реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Он напомнил, что иранская сторона будет рада видеть россиян зимой, поскольку на южном побережье Персидского залива будет очень тепло в это время года.

Он указал, что здесь же есть множество городов для отдыха. По словам Джалали, для туристов из России может быть интереса центральная часть страны, в которой преимущественно находятся пустыни, передают «Известия».

10 августа стало известно, что российские туристы смогут посетить Китай без визы уже на следующей неделе. Эксперт объяснила «Вечерней Москве», почему пока рано рассматривать КНР как туристическое направление.

В июне 2023 года россияне стали в 2,5 раза чаще путешествовать в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На рост интереса повлияла отмена коронавирусных ограничений. При этом безвизовый въезд в Китай еще не вступил в силу, а цены на перелеты в Поднебесную вернулись к допандемийным показателям.