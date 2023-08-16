Эксперт рассказал, когда начнется сезон горящих туров

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда начнется сезон горящих туров.

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Так, по словам специалиста, в конце лета ждать горящих путевок не стоит, а вот чуть позже можно рассчитывать на приятные скидки.

— Сейчас активный сезон, август — самое дорогое время, никаких горящих туров в этот период нет. Только если случается какое-то ЧП. Цены в этот период повышенные независимо от курса, и сейчас вылет в конце августа стоит дешевле, чем в ближайшие дни, — отметил Мельник.

Он добавил, что туроператоры будут активно вести свою динамику ценообразования в зависимости от существующего спроса. Пока все путевки хорошо раскупаются, стоимость на туры будет оставаться высокой. В случае падения продаж и уменьшения спроса в сентябре, цена на турпродукт постепенно начнет понижаться.

Наиболее выгодные горящие путевки будут доступны в конце ноября-начале декабря. В этот период с большой вероятностью можно приобрести тур по выгодной цене: спрос маленький, а у туроператоров сохраняются места в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и другие сезонные направления, заключил собеседник «ВМ».