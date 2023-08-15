Эксперт рассказала, как сэкономить на отдыхе

Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе
В связи с закрытыми границами и ослабленным рублем у россиян почти пропала возможность купить в последний момент «горящих туров». По этой причине многие ищут альтернативные виды бюджетного отдыха. Об этом рассказала операционный директор компании YouTravel.me Инна Захарова.
«Так как индустрия «горящих» туров в связи с изменением мировой ситуации практически прекратила свое существование, то при планировании бюджетного отдыха лучше опираться на спецпредложения напрямую от отелей», – считает эксперт.
Она призвала мониторить акции и скидки в отелях, которые вам больше всего понравились и бронировать номера сразу же после их появления.
По словам Захаровой, самыми бюджетными направлениями в настоящее время считаются Азербайджан, ОАЭ и Абхазия.
«Китай стал одним из самых выгодных направлений августа, выбирайте групповые туры, их стоимость ниже индивидуальных на 20-30%», – заявила операционный руководитель YouTravel.me.
Также она сообщила, что сейчас гораздо выгоднее приобрести круиз на яхте, чем разместиться в отеле. Так, например, тур вдоль Ликийской тропы на яхте выйдет на 30 % дешевле, чем размещение в 5-звездочном отеле в Анталье, но при этом будет гораздо больше впечатлений.
Стоит обратить внимание на авторские туры вместо классический экскурсионных программ. Достаточно часто можно приобрести тур со значительной скидкой на предпочтительные даты непосредственно от организатора.
Но при заключении подобного тура необходимо узнать, включено ли в программу проживание и питание и ознакомиться с отзывами об организаторе.