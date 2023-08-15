Эксперт рассказала, как сэкономить на отдыхе

В связи с закрытыми границами и ослабленным рублем у россиян почти пропала возможность купить в последний момент «горящих туров». По этой причине многие ищут альтернативные виды бюджетного отдыха. Об этом рассказала операционный директор компании YouTravel.me Инна Захарова.

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«Так как индустрия «горящих» туров в связи с изменением мировой ситуации практически прекратила свое существование, то при планировании бюджетного отдыха лучше опираться на спецпредложения напрямую от отелей», – считает эксперт.

Она призвала мониторить акции и скидки в отелях, которые вам больше всего понравились и бронировать номера сразу же после их появления.

По словам Захаровой, самыми бюджетными направлениями в настоящее время считаются Азербайджан, ОАЭ и Абхазия.

«Китай стал одним из самых выгодных направлений августа, выбирайте групповые туры, их стоимость ниже индивидуальных на 20-30%», – заявила операционный руководитель YouTravel.me.

Также она сообщила, что сейчас гораздо выгоднее приобрести круиз на яхте, чем разместиться в отеле. Так, например, тур вдоль Ликийской тропы на яхте выйдет на 30 % дешевле, чем размещение в 5-звездочном отеле в Анталье, но при этом будет гораздо больше впечатлений.

Стоит обратить внимание на авторские туры вместо классический экскурсионных программ. Достаточно часто можно приобрести тур со значительной скидкой на предпочтительные даты непосредственно от организатора.