Названы лучшие «неморские» курорты России для отдыха осенью

В список десяти лучших «неморских» курортов России для осеннего отдыха вошли Сортавала, Абрау-Дюрсо и Пятигорск. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают эксперты, в городе Сортавала, Республика Карелия, путешественникам предлагают подняться на гору Кухавуори, к Ладожским шхерам и съездить на остров Валаам по воде. В краснодарском Абрау-Дюрсо в бархатный сезон проходит сбор урожая, также там можно покататься на лошадях, сходить в баню и пройти мастер-классы на разные темы для взрослых и детей. Пятигорск привлечет россиян не только целебными водами, но и канатной дорогой до вершины горы Машук.