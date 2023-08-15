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Почему постельное белье в поездах всегда влажное

Романтика путешествий на поезде всегда связана со стуком колес, крепким чаем и слегка сыроватым постельным бельем. По официальной версии, прачечные просто не справляются с объемами простынь и пододеяльников для железнодорожных нужд. Поэтому времени на сушку не хватает. Однако проводница призналась, что это не всегда так.

Почему постельное белье в поездах всегда влажное
© РИА "ФедералПресс"

«Я много лет отработала проводником. Так вот, иногда пассажиры сдают чистое белье. Оно немятое и без пятен. Тогда мы его аккуратно складывали в пакет и сбрызгивали водой из пульверизатора. А потом отдавали следующему пассажиру, как будто оно из прачечной», – призналась проводник из Челябинска «ФедералПресс» на условиях анонимности.

Полученные деньги с «лишнего» комплекта белья проводники делили с начальником поезда. Тот был в курсе их махинаций и молчал за небольшую, но регулярную плату.