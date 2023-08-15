Почему постельное белье в поездах всегда влажное
Романтика путешествий на поезде всегда связана со стуком колес, крепким чаем и слегка сыроватым постельным бельем. По официальной версии, прачечные просто не справляются с объемами простынь и пододеяльников для железнодорожных нужд. Поэтому времени на сушку не хватает. Однако проводница призналась, что это не всегда так.
«Я много лет отработала проводником. Так вот, иногда пассажиры сдают чистое белье. Оно немятое и без пятен. Тогда мы его аккуратно складывали в пакет и сбрызгивали водой из пульверизатора. А потом отдавали следующему пассажиру, как будто оно из прачечной», – призналась проводник из Челябинска «ФедералПресс» на условиях анонимности.
Полученные деньги с «лишнего» комплекта белья проводники делили с начальником поезда. Тот был в курсе их махинаций и молчал за небольшую, но регулярную плату.