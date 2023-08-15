Почему постельное белье в поездах всегда влажное

«Я много лет отработала проводником. Так вот, иногда пассажиры сдают чистое белье. Оно немятое и без пятен. Тогда мы его аккуратно складывали в пакет и сбрызгивали водой из пульверизатора. А потом отдавали следующему пассажиру, как будто оно из прачечной», – призналась проводник из Челябинска «ФедералПресс» на условиях анонимности.