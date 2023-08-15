Эксперт по туризму предупредил о резком подорожании авиабилетов
Авиабилеты и ряд других услуг для жителей России в ближайшее время резко подорожают. Это связано с изменением курса рубля. Об этом высказался эксперт по туризму Николай Мельник.
«Стоимость авиабилетов, которые люди покупают самостоятельно, вырастет – это очевидно. Международная система, по которой работает большинство агрегаторов, пересчитывает все действующие цены по средам», – пояснил эксперт «Вечерней Москве».
Цены на международные перелеты будут пересчитаны и станут выше уже 16 августа.
Подорожание в большей степени коснется тех туристов, которые покупают билеты и оплачивают жилье самостоятельно, потому что стоимость считается в валюте страны. Так, например, в Турции используется евро.
Если покупать пакетный тур, то стоимость продукта будет более «приятной», потому что билеты на самолеты турфирмы выкупают заранее. Это, кстати, одна из причин появления горящих туров – не уйти в убыток.
При этом Николай Мельник отметил, что в конце лета не стоит ждать горящих туров, но ближе к осени они могут появиться. Но наиболее выгодно отдохнуть можно ближе к ноябрю-декабрю, когда спрос на поездки будет ниже.