Эксперт по туризму предупредил о резком подорожании авиабилетов

Авиабилеты и ряд других услуг для жителей России в ближайшее время резко подорожают. Это связано с изменением курса рубля. Об этом высказался эксперт по туризму Николай Мельник.

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«Стоимость авиабилетов, которые люди покупают самостоятельно, вырастет – это очевидно. Международная система, по которой работает большинство агрегаторов, пересчитывает все действующие цены по средам», – пояснил эксперт «Вечерней Москве».

Цены на международные перелеты будут пересчитаны и станут выше уже 16 августа.

Подорожание в большей степени коснется тех туристов, которые покупают билеты и оплачивают жилье самостоятельно, потому что стоимость считается в валюте страны. Так, например, в Турции используется евро.

Если покупать пакетный тур, то стоимость продукта будет более «приятной», потому что билеты на самолеты турфирмы выкупают заранее. Это, кстати, одна из причин появления горящих туров – не уйти в убыток.