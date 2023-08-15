Названы способы сэкономить на отдыхе

«Предложения от тревел-экспертов в сегменте авторского туризма, могут быть более чем привлекательны. Кроме того, достаточно часто можно приобрести тур со значительной скидкой на интересующие даты непосредственно от организатора. Например в популярный уже несколько сезонов Дагестан сейчас можно приобрести тур за половину стоимости», — отметила она.