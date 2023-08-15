Названы способы сэкономить на отдыхе
В 2023 году сэкономить на отпуске, купив в последний момент «горящий тур», практически невозможно, поэтому нужно искать альтернативные виды бюджетного отдыха. Об этом рассказала «Газете.Ru» операционный директор компании YouTravel.me Ирина Захарова.
«Так как индустрия «горящих» туров в связи с изменением мировой ситуации практически прекратила свое существование, то при планировании бюджетного отдыха лучше опираться на спецпредложения напрямую от отелей», — сообщила она.
Эксперт посоветовала следить за акциями и скидками в понравившихся отелях и бронировать номера сразу же после их появления.
Среди зарубежных направлений, по словам Захаровой, бюджетными сейчас можно назвать Азербайджан, ОАЭ и Абхазию.
«Китай стал одним из самых выгодных направлений августа, выбирайте групповые туры, их стоимость ниже индивидуальных на 20-30%», — добавила эксперт по туризму.
Она также отметила, что сейчас яхтенный круиз приобрести будет выгоднее, чем разместиться в отеле.
«Например тур вдоль Ликийской тропы на яхте обойдется на 30% дешевле размещения в средней пятерке в Анталье, а приятных впечатлений будет гораздо больше. Также выгодны яхтенные путешествия в Черногории, организаторы обещают насыщенную программу, а стоимость в среднем на 20% ниже, чем отдых в отеле», — уточнила эксперт.
Наконец, Захарова посоветовала рассмотреть варианты авторских туров вместо классических экскурсионных программ.
«Предложения от тревел-экспертов в сегменте авторского туризма, могут быть более чем привлекательны. Кроме того, достаточно часто можно приобрести тур со значительной скидкой на интересующие даты непосредственно от организатора. Например в популярный уже несколько сезонов Дагестан сейчас можно приобрести тур за половину стоимости», — отметила она.
При этом эксперт предупредила, что при заказе авторского тура следует обратить внимание, включено ли в программу проживание и питание, а также почитать отзывы об организаторе.