Число выданных в ЕС «золотых виз» увеличилось

Это происходит несмотря на призывы Брюсселя и обещания членов блока отказаться от этих программ.

© Unsplash

Как пишет Bloomberg, в Греции и Португалии число предоставленных гражданств через инвестиции в первой половине 2023 года выросло на 127% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Португалия только в мае выдала 180 «золотых виз», Греция — 412, Испания за 2022 год — 2 462, Италия — 79.