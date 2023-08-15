Число выданных в ЕС «золотых виз» увеличилось

СМИ сообщили о росте числа выданных в ЕС «золотых виз»
Это происходит несмотря на призывы Брюсселя и обещания членов блока отказаться от этих программ.
Как пишет Bloomberg, в Греции и Португалии число предоставленных гражданств через инвестиции в первой половине 2023 года выросло на 127% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Португалия только в мае выдала 180 «золотых виз», Греция — 412, Испания за 2022 год — 2 462, Италия — 79.
«Золотые визы» позволяют иностранцам получить вид на жительство в ЕС, а в дальнейшем гражданство, инвестировав определённую сумму в местную недвижимость или финансовые активы. Существует несколько вариантов таких программ, причём некоторые требуют от получившего визу проводить в стране не более недели в год.