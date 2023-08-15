Пропавших у берегов Индонезии австралийских туристов нашли невредимыми

По ее данным, четыре австралийских туриста найдены невредимыми. По неподтвержденной информации, двое членов экипажа судна, на котором они находились, тоже обнаружены живыми. Еще один человек считается пропавшим без вести.

В понедельник сообщалось, что четыре австралийских туриста и три члена экипажа судна пропали у восточного побережья индонезийской провинции Ачех. Связь с ними была потеряна в плохую погоду. Поиски продолжались в течение дня и прекратились с наступлением темноты. Однако спасатели заявляли, что продолжат поиски во вторник.