Море в Сочи прогрелось до рекордных показателей

Сочи занял первое место среди курортов с самой теплой водой на побережье. Бархатный сезон в полном разгаре: где купаться и чего ждать.

В Туапсинском районе море + 27 градусов, воздух + 33 градуса, в Геленджике + 25 градусов, воздух + 33 градуса, в Анапе температура воды сейчас +23 градуса при температуре воздуха + 33 градуса. Ранее эксперты сообщили, что море стало прохладнее из-за «апвеллинга».

А самая высокая температура воздуха сейчас в Краснодаре + 35 градусов. По данным специалистов, это лето должно стать самым жарким за 150 лет. В целом половина летнего сезона на Юге прошла с наводнениями и запретами на купание. Однако бархатный сезон продолжается, следующая неделя, судя по прогнозу, будет не менее жаркой.