Назван аналог Монте-Карло в России

Город Плес в Ивановской области стал популярным местом отдыха среди российских богачей и был назван аналогом Монте-Карло. Об этом Елена Кривякина .

Журналистка отметила, что не смогла найти отель средней категории, когда планировала поездку в город на Волге. По ее словам, свободные места остались только в советском пансионате, где номер в сутки обойдется в 4 тысячи рублей, и в модном бутик-отеле, где стоимость проживания за ночь варьируется от 28 до 88 тысяч рублей.