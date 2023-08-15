Эксперт назвала популярные у российских туристов страны Африки

Представитель Ethiopian Airlines в России Елена Константинова рассказала, пользуется ли Африка спросом среди туристов из России и какие направления являются у них самым популярными.

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Эксперт отметила, что спрос на отдых в странах Африки, расположенных южнее Сахары, растет весь последний год: по данным авиакомпании, с августа прошлого года он увеличился почти вдвое.

Среди самых популярных направлений у россиян в Африке Константинова выделила Сейшелы, ЮАР, Занзибар, Намибию и Кению.

Специалисты отмечают, что в настоящее время Занзибар восстанавливает былую популярность у россиян. Количество бронирований в этом направлении выросло на 47 процентов. Это направление подходит для тех, кто любит сочетать пляжный отдых с различными активностями, например, сафари-экскурсии, передает издание «Профиль».

В настоящее время полностью безвизовыми считаются семь стран континента: Марокко, Тунис, Намибия, Гамбия, ЮАР, Сейшелы и Маврикий. Для поездки в другие страны Африки потребуется виза.