В МЧС опровергли популярный миф о судороге в воде

Прикрепление булавки к плавкам как метода предотвращения судороги в воде, известного как народный лайфхак, может иметь катастрофические последствия вместо того, чтобы оказать помощь, поделился сотрудник МЧС Дмитрий Иванов в интервью «Царьграду». По его словам, данная практика может скорее стать опасной, чем спасительной.

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Традиционно считается, что при купании в водных просторах следует закрепить на плавках безопасную булавку, которая в случае судороги может быть использована для укола сведенной мышцы. Однако, согласно Дмитрию Иванову, этот подход вряд ли будет эффективным и даже может усугубить ситуацию.

Спасатель объяснил, что в случае судороги одна из конечностей потеряет способность помогать вам поддерживаться на воде. В таком положении попытки извлечения булавки и прокола сведенной мышцы могут оказаться крайне затруднительными. К тому же, успех в такой затее не гарантирован, добавил он.

Вместо этого сотрудник МЧС настоятельно рекомендовал сохранять хладнокровие и попытаться удержаться на поверхности воды, а также привлечь внимание окружающих к происходящему. Он также напомнил о рисках, связанных с купанием в неподготовленных и опасных местах, и призвал предпочитать официальные пляжи, где находятся специалисты-спасатели, готовые оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации.