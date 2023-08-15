Россияне рассказали, как пришлось спать на полу аэропорта вместе с детьми из-за двухдневной задержки рейса из Турции

Пассажирам задержанного на два дня рейса из Турции пришлось спать на полу с детьми. Об этом в беседе со «Звездой» рассказали туристы.

«Нас избегали. Закрылись двери, персонал полностью убежал. Люди с детьми спали на полу и просто ждали хоть какой-то информации. В аэропорту даже толком и разместиться негде было. Через несколько часов пришел сотрудник и предложил поехать в отель, не объясняя, что конкретно случилось. У нас были слезы и истерика, мы не могли найти никакое взаимодействие, по-русски отказывались с нами беседовать. В конце вторых суток нашли номер кабинета представителей кампании [перевозчика] и пошли к ним», - рассказала Ксения.

По словам девушки, персонал аэропорта держал их в неведении вместо того, чтобы сразу сообщить о поломке самолета. Часть россиян до сих пор остается в Турции - буквально перед заходом на посадку людей развернули и отправили в отель.

«Мы ожидали часов 12 в аэропорту, когда была неизвестная ситуация. Потом турецкая сторона организовала, мы ей благодарны. Летели хорошо, нам дали другой рейс, другую компанию. Просто волокита была. Главное, мы дома!» - оптимистично высказалась Наталья Сидоренко.