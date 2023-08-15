Какие напитки предпочитают туристы на отдыхе

Среди алкогольных напитков на отдыхе вино и пиво – вне конкуренции. А вот водка, да и вообще крепкие градусы туристами не приветствуются. Во всяком случае, такие результаты показал опрос, который мы организовали среди наших подписчиков в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

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Приняло участие в голосовании более 3700 человек. Им предложили выбрать один (или несколько) вариантов напитка, поэтому суммарный результат превышает 100%, но для простоты сравнения мы приведем данные опроса «как есть».

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С небольшим отрывом победило вино – за него проголосовал 41% участников опроса. Слегка отстало пиво – 33%, еще ниже в «рейтинге» расположились коктейли – 22%. А вот водка показала очень скромный результат – лишь 3% опрошенных туристов готовы разделять с 40-градусной ценные дни и вечера отпуска. Особенно, видимо, в жару. 8% участников опроса выбрало вариант «Другое», под которым в том числе понимались и разного рода специалитеты. Одна из подписчиц привела содержательный пример, причем в ее перечне был не только алкоголь: «Напитки на отдыхе? Натуральные соки или, например, замороженная гуава в Египте, обожаем покупать в их маркетах. Несколько сортов чая. В Турции шалгам, айран – интересно пробовать те напитки, которые пьют местные. Конечно, в Тунисе нужно попробовать серое вино и инжировую "Буху", дабы прочувствовать, откуда пошло слово "бухать". В Марокко – мятный чай. На Кипре – вино королей “Коммандарию”. В ОАЭ огромный выбор алкоголя со всего мира, понравились ромы. Во Вьетнаме кофе. В каждой стране есть что испробовать, алкогольного и безалкогольного».

Кстати, о безалкогольном. Опрос обнаружил довольно много трезвенников: 20% участников голосования, считают, что алкоголь и качественный отдых – вещи несовместимые. «Не понимаю туристов, летящих куда-то, чтобы в 12 дня уже быть никакущими, или целыми днями сидящими в барах. Смысл их путешествий? Ничего не видят, кроме стакана, вот без обид. Пейте дома, зачем так тратиться на отдых-то?» – считает одна из наших подписчиц. Однако были и полностью противоположные мнения, вот некоторые:

«Пиво, водка, потанцуем», «Из списка – всё, окромя водки», «Все позиции. А еще виски, ром, мартини, шампанское обязательно». Другая туристка в ответ на это иронично поинтересовалась: «А поесть успеваете?»

Впрочем, бывает так, что даже трезвеннику во время отпуска трудно остаться в стороне от алкогольных паров, в некоторых странах не хочешь пить – заставят! Подписчик рассказал эпизод отдыха в Грузии: «Заехали с утра к родным. Дедуля 96 лет полез в погребок. И напоил к 12:00 всех, и детей в том числе. У них детям тоже наливают – для аппетита. И для гемоглобинчика в крови. Ничего. Никто не помер от алкоголизма».