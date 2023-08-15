Названа минимальная стоимость путевки на Бали осенью

Минимальная стоимость путевки на Бали для россиян осенью этого года составит около 252 тысяч рублей на двоих, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что в сентябре авиакомпания «Россия» возобновит полетную программу в Денпасар. Когда билеты на прямые рейсы поступят в продажу (точная дата пока неизвестна), туристы смогут приобрести путевки у туроператоров.

Представители отрасли назвали ожидаемую стоимость поездки для россиян. В Ambotis Holidays тур на восемь ночей в отель две звезды с завтраками будет стоить 251,2 тысячи рублей на двоих. Представители ПАКС оценили стоимость аналогичной поездки в почти 300 тысяч рублей А 11 ночей в гостинице того же класса двум россиянам обойдутся в 387,5 тысячи рублей, уточнили в ANEX.

В АТОР добавили, что туроператоры ожидают рост спроса на туры после старта прямых рейсов на Бали. При этом большое значение будет иметь привлекательность тарифов.