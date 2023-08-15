Авиакомпания iFly опровергла информацию о возобновлении рейсов за границу

Авиакомпания iFly опровергла информацию о планах по возобновлению международных рейсов из России, но перевозчик готов выполнить задержанный рейс Red Wings из Жуковского в Шарм-эль-Шейх в случае получения разрешения на полет. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе авиакомпании iFly.

«Авиакомпания iFly не планирует выполнение международных рейсов на данный момент. Компания готова была выполнит рейс Red Wings в случае получения разрешения на пролет», – сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что авиакомпания iFly готовится возобновить рейсы за границу. Так, один из задержанных рейсов Red Wings из Жуковского в Шарм-эль-Шейх передан авиакомпании iFly. С декабря 2022 года iFly не летает за границу из-за двойной регистрации воздушных судов.