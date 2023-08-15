Эксперт рассказал, как путешествовать во время роста курса валют

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, как путешествовать за границу во время роста курса валют.

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Мкртчян посоветовал уменьшать продолжительность поездки и выбирать альтернативные направления. Многие начинают выбирать такие недорогие направления, как Куба, Шри-Ланка.

Во-первых, отметил эксперт, снижается продолжительность поездки, а также несколько меняются направления. Многие путешественники готовы сэкономить на оплате за проживание, выбирая отели с меньшим количеством звезд.

Эксперт также добавил, что в периоды изменений курса валют растет интерес к системе All inclusive, то есть когда в стоимость путевки входит не только проживание в отеле, но и полноценное питание, передает газета «Петербургский дневник».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян сообщил о том, что спрос на туры в Турцию не снижается, несмотря на рост цен. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 15–20 процентов, передает RT.