Туристы из России впервые отправились в Китай без виз

В июле сообщалось, что иностранные туристы массово устремились на отдых в Приморский край. Так, по данным местных властей, число иностранцев, посетивших этот регион России в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек. Отмечается, что это примерно в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.