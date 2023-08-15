Россияне стали лидерами по численности туристических визитов в Грузию

Россия с показателем в 459 859 человек лидирует в списке туристических визитов, осуществленных в Грузию в первом полугодии 2023 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Цифры приводит bm.ge со ссылкой на Национальную администрацию туризма.

На втором месте в этом списке Турция – 343 753 гражданина этой страны посетило Грузию за шесть месяцев этого года с туристическими целями.

На третьем месте Армения (200 621). Украина с показателем в 60 730 человек занимает шестое место.

Всего в первом полугодии с туристическими целями Грузию посетило 1 930 483 иностранца. Рост по сравнению с прошлым годом – 59,6%.