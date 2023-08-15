Туроператоры отметили снижение продаж путевок до 12%

"Реальные оплаты операторам за дальние заезды не поступают. Туристы ждут и не принимают решение до наступления штрафных санкций. Те, у кого были планы поехать отдохнуть, больше бронируют бюджетный сегмент, который раньше был таковым, а теперь стоит столько, как прежде - средний", - объяснил эксперт.