«Противно»: россиянка съездила на пляж в Татарстане и описала отдых

Россиянка съездила на пляж Лаишево в Татарстане и описала отдых в республике фразой «как-то противно». Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По словам туристки, местами песок на пляже был чистый, а местами появлялись грязь, мусор и пакеты. На набережной отдыхающая заметила бродячих собак, а недалеко от людного места вдоль берега лежала пойманная рыбаками рыба.

«Здесь, наверное, претензии к рыбакам, которые туда приходят, или же волнами как-то выбрасывает. Но видеть это, сами понимаете, не очень приятно», — объяснила читательница портала.

Она также пожаловалась, что во время ее отдыха туалеты на пляже были закрыты, а на спасательных вышках никто не дежурил.

«На пляже очень много людей. К сожалению, некоторые вообще не знают о вежливости и о культурном поведении. Видела, как один мужчина курил прямо на пляже, а потом бросил окурок в песок», — рассказала россиянка.