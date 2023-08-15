Тургруппы из крупных городов России смогут поехать в Китай по безвизу через неделю

Жители Приморского края наконец-то дождались возможности поехать в Китай без виз. Первые туристы уже сегодня пересекут границу Поднебесной через автомобильный пункт пропуска «Краскино» – всего 162 человека в составе девяти групп.

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Россиян с безвизом на китайской земле ждали еще 1 августа. Тогда в Минэкономразвития сообщили, что российская сторона получила подтверждение от Китая о готовности принять туристические группы из РФ.

Однако новость оказалась преждевременной – механизм так и не заработал. Представитель РСТ в Приморье заявила даже, что власти ввели граждан в заблуждение, сообщив о начале безвизовых обменов, не имея при этом достоверной информации о действии межправительственного соглашения.

Первая группа из Китая прибыла в Россию 10 августа. Туристов с помпой встречали в аэропорту Шереметьево. Однако когда заработает безвиз в обратную сторону, было непонятно. Россияне смогли воспользоваться такой возможностью только сегодня – ожидаемо это стали туристы из Дальнего Востока.

По мнению коммерческого директора туроператора IZI Tour Евгения Косинкова, путешественники из крупных городов смогут отправиться в Китай по безвизу уже примерно через неделю.