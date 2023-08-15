Пассажир самолета, летевшего из Германии в США, пожаловался на «демонические крики» чужого ребенка и снял их на видео. Кадры он опубликовал в своих соцсетях, передает Daily Mail.

На записи видно, как ребенок залезает на сиденье и кричит. Мать пытается успокоить мальчика, однако тот вместо этого начинает бегать по проходу лайнера. Почти все время полета — восемь часов — герой видео отказывался занимать свое место или вести себя тише. По словам автора ролика, все пассажиры сидели с закрытыми ушами.