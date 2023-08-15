Космическим туристам предпишут исключить возможность зачатия в космосе

Космический туризм развивается: ряд компаний задумываются о регулярных полётах, продолжительность которых в будущем может достигать нескольких недель. Для пар, готовых принять такое предложение, есть серьёзное ограничение: секс и беременность в условиях космоса плохо изучены, а значит – риски наступления беременности следует исключить во избежание негативных последствий.

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Эксперты говорят, что преднамеренная или непреднамеренная беременность в условиях космоса – потенциально опасна. Фоновое излучение может повредить оплодотворённую яйцеклетку, даже если речь идёт об одном-двух днях после полового акта. То, как это повлияет на дальнейшее течение беременности – также вопрос, – передаёт информацию NASA «Хайтек».

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По словам специалистов, есть вероятность, что в космосе вообще забеременеть нельзя. О влиянии космической среды на репродуктивную систему исследований проводилось очень мало – вопросы секса и репродукции в космосе ранее актуальными не считались.

Есть научные работы, посвящённые космической репродукции у грызунов. Учёные подтвердили, что космическая радиация и микрогравитация влияют на репродуктивные функции животных. Например, учёные помещали эмбрионы мышей в инкубатор на борту спутника: эмбрионы развивались, но у них фиксировались серьёзные повреждения ДНК и дефекты развития. В другом исследовании микрогравитация повлияла на снижение уровня тестостерона и выработку спермы у самцов крыс. Некоторые особи спаривались в процессе полёта, но потом была потеря беременности на ранних сроках.

Более того, эксперты говорят о том, что беременеть может быть опасно даже спустя несколько месяцев после возвращения из космоса. Именно поэтому некоторые астронавтки замораживают свои яйцеклетки перед полётом на орбиту.