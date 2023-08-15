Red Wings выдаст пассажирам задержанных рейсов сертификат на полет

Российская авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам некоторых своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга, сообщает перевозчик в Telegram-канале.

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Вечером в понедельник, 14 августа, Росавиация сообщала, что «Икар» доставил из Екатеринбурга в турецкую Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет обратно. Задержки нескольких рейсов, как отметили в ведомстве, связаны с технической неисправностью двух самолетов авиакомпании.

Red Wings поблагодарила своих клиентов за понимание и терпение. В компании уточнили, что сертификаты на полеты получат пассажиры рейсов WZ3062 от 12 августа, WZ3061 и WZ3072 от 13 августа, WZ3071, WZ3062 и WZ3061 от 14 августа.

Сертификат будет действовать один год. В ближайшее время их выдадут каждому пассажиру указанных рейсов, независимо от возможных дополнительных действий по защите нарушенных прав, заявили в компании.